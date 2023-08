Allemagne : Les ventes au détail déclinent de manière inattendue en juillet

PARIS, 31 août (Reuters) - Les ventes au détail en Allemagne ont baissé de manière inattendue en juillet par rapport au mois précédent, selon des données publiées jeudi par l'Office fédéral de la statistique. Les ventes au détail ont baissé de 0,8% sur un mois, après une baisse de 0,8% en juin, tandis que les analystes interrogés par Reuters prévoyaient une hausse des ventes de 0,3% sur le mois. En glissement annuel, les ventes au détail ont reculé de 2,2% en juillet, après 1,6% en juin. Les analystes tablaient sur un recul de 1,0%. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)