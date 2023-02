Allemagne : Les sites internet de plusieurs aéroports touchés par une cyberattaque

BERLIN (Reuters) - Les sites internet de sept aéroports allemands ont été touchés par une cyberattaque présumée jeudi, a déclaré l'association des aéroports ADV, au lendemain d'une importante panne informatique chez Lufthansa qui a laissé des milliers de passagers bloqués à l'aéroport de Francfort. Parmi les aéroports touchés figurent ceux de Dusseldorf, Nuremberg et Dortmund, mais les sites des plus grands aéroports allemands, à Francfort, Munich et Berlin, fonctionnaient normalement. "Une fois de plus, les aéroports ont été victimes d'attaques DDoS de grande envergure", a déclaré Ralph Beisel, directeur général d'ADV, dans un communiqué, ajoutant que les sites internet de sept aéroports étaient temporairement hors service. Une attaque DDoS (déni de service) consiste à diriger d'importants volumes de trafic Internet vers des serveurs ciblés pour les mettre hors ligne. "Selon les informations dont nous disposons à ce jour, les autres systèmes ne sont pas affectés", a déclaré Ralph Beisel, ajoutant qu'il reste à voir dans quelle mesure la situation s'étendra à d'autres aéroports. (Reportage Klaus Lauer, rédigé par Miranda Murray ; version française Augustin Turpin et Dina Kartit, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)