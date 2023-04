Allemagne : Les services progressent à leur rythme le plus rapide depuis mai 2022

BERLIN, 5 avril (Reuters) - L'activité des services en Allemagne a progressé en mars à son rythme le plus rapide depuis mai dernier, la demande se renforçant et stimulant les créations d'emplois, montrent mercredi les résultats définitifs de l'enquête de S&P Global auprès des directeurs d'achat. L'indice PMI composite, qui rassemble les secteurs manufacturier et des services, a augmenté à 52,6 en mars après 50,7 en février et 52,6 en première estimation. Cette accélération a été tirée essentiellement par les services, dont l'indice PMI est ressorti à 53,7 en mars, contre 50,9 en février. L'activité manufacturière a néanmoins affiché une croissance, certes modeste. "Le secteur des services allemand a fini positivement au premier trimestre de l'année, la reprise de l'activité économique s'accélérant alors que la demande a continué de se redresser après l'accalmie observée vers la fin de l'année dernière", a commenté Phil Smith, directeur associé chez S&P. Phil Smith note cependant qu'il reste à voir si cela sera suffisant pour empêcher une deuxième contraction trimestrielle consécutive du produit intérieur brut (PIB) allemand, ce qui correspond à la définition technique d'une récession. "Avec la confiance des entreprises au point mort en mars et les nouvelles commandes dans l'industrie toujours sous pression, une croissance économique modeste est probablement ce que nous pouvons espérer de mieux au cours du prochain trimestre", a-t-il déclaré. Le taux global d'inflation des prix des intrants et le taux auquel les fournisseurs de services ont augmenté leurs propres prix ont diminué mais sont restés élevés, montre également l'enquête. "Les hausses de prix dans le secteur des services s'atténuent, mais malgré cela, le taux d'inflation est resté obstinément élevé en mars, suggérant des pressions persistantes sur les prix de base et la perspective de nouvelles hausses des taux d'intérêt", a ajouté Phil Smith. (Reportage Maria Martinez; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)