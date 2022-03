Allemagne : Les "sages" ramènent à 1,8% leur prévision de croissance 2022

BERLIN, 30 mars (Reuters) - Le groupe de conseillers économiques du gouvernement allemand a abaissé mercredi sa prévision de croissance pour prendre en compte l'impact de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les "sages", dont les prévisions servent à l'élaboration de la politique budgétaire du gouvernement allemand, anticipent désormais une croissance de 1,8% seulement cette année, contre 4,6% prévu auparavant. Ils précisent que le produit intérieur brut (PIB) ne retrouvera pas son niveau d'avant la pandémie de COVID-19 avant le troisième trimestre.

Pour 2023, ils prévoient une croissance de 3,6%.

"Avant le déclenchement de la guerre, la hausse de la production industrielle et le dynamisme du marché du travail traduisaient une reprise de l'économie. L'agression russe contre l'Ukraine a maintenant considérablement aggravé la situation économique", ont déclaré les conseillers dans un communiqué.

L'offensive lancée par Moscou en Ukraine le 24 février a davantage affaibli les chaînes d'approvisionnement, déjà mises à mal par la pandémie, et entraîné une forte augmentation des prix du gaz naturel et du pétrole, ce qui pèse sur les entreprises et la consommation des ménages, ont-ils ajouté.

Les conseillers tablent par conséquent sur une accélération de l'inflation à 6,1% en 2022 avant un ralentissement à 3,4% l'an prochain.

Les "sages" jugent difficile d'estimer les répercussions économiques de la guerre à plus long terme, expliquant qu'une aggravation du conflit et d'éventuelles sanctions supplémentaires contre la Russie pourraient avoir un impact nettement plus important sur les économies allemande et européenne.

"L'Allemagne devrait immédiatement tout mettre en oeuvre pour se préparer à un arrêt éventuel des approvisionnements énergétiques russes et, dans le même temps, mettre rapidement fin à sa dépendance vis-à-vis de ces importations", a déclaré Volker Wieland, membre du comité.

La sécurité énergétique de l'Allemagne pourrait ainsi être renforcée à long terme même si, pendant un certain temps, cela impliquerait des prix de l'énergie élevés, ont ajouté les économistes. (Reportage Zuzanna Szymanska, version française Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)