Allemagne : Les prix sont repartis à la hausse en décembre

PARIS, 4 janvier (Reuters) - Les prix en Allemagne ont réaccéléré en décembre après une baisse le mois précédent, montre la première estimation publiée jeudi par l'Office fédéral de la statistique. L'indice des prix à la consommation en données harmonisées européennes (IPCH) s'est établi à +0,2% en décembre, alors que les économistes interrogés par Reuters anticipaient une augmentation de 0,3%, après une contraction de 0,7% en novembre. Sur un an, l'inflation est ressortie à +3,8% conformément au consensus, après un rythme de +2,3% en novembre. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)