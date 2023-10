Allemagne : Les prix ont baissé en octobre, l'inflation ralentit sur un an

Allemagne : Les prix ont baissé en octobre, l'inflation ralentit sur un an













BERLIN, 30 octobre (Reuters) - Les prix ont baissé en octobre en Allemagne, entraînant un ralentissement de l'inflation sur un an, montre la première estimation publiée lundi par l'Office fédéral de la statistique. L'indice des prix à la consommation en données harmonisées européennes (IPCH) s'est contracté de 0,2% ce mois-ci, alors que les économistes interrogés par Reuters anticipaient une progression de 0,1% après une hausse de 0,2% en septembre. Sur un an, l'inflation a été ramenée à +3,0% contre +3,3% prévue par le consensus et un rythme de +4,3% en septembre. (Reportage Miranda Murray; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)