Allemagne : Les militants du FDP veulent demeurer dans la coalition de Scholz-DPA

BERLIN, 1er janvier (Reuters) - Les militants du parti libéral allemand (FDP) ont approuvé à une courte majorité le maintien de leur formation politique au sein de la coalition gouvernementale emmenée par le chancelier social-démocrate Olaf Scholz, rapporte lundi l'agence de presse DPA. Les revers essuyés lors des dernières élections régionales ont conduit la direction du FDP à s'interroger sur l'opportunité de se maintenir au sein de la coalition qui regroupe les sociaux-démocrates et les écologistes au risque de la faire éclater. (Thomas Escritt; version française Nicolas Delame)