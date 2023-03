Allemagne : Les exportations ont progressé de 2,1% en janvier

BERLIN (Reuters) - Les exportations allemandes ont augmenté plus que prévu en janvier, rebondissant après la chute du mois précédent grâce à une forte demande des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Les exportations allemandes ont augmenté de 2,1% en janvier, montrent les données de l'Office fédéral de la statistique (ONS) publiées vendredi, tandis que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 1,5%. Les exportations vers les États-Unis ont augmenté de 3,1% au cours du mois et celles vers la Grande-Bretagne de 7,8%, selon les données. Les exportations vers la Russie ont augmenté de 12,3% en janvier par rapport à décembre, en données corrigées des variations saisonnières, tandis que les importations en provenance de Russie ont chuté de 36,7% sur le mois. Les importations ont diminué de 3,4%, comparé à décembre, contre une hausse de 2,0% attendue par les analystes. La plupart des importations en Allemagne provenaient de la Chine, à hauteur de 12,7 milliards d'euros. La balance du commerce extérieur a affiché un excédent de 16,7 milliards d'euros en janvier, contre 10 milliards d'euros en décembre. Les problèmes de chaîne d'approvisionnement, la crise énergétique et les risques géopolitiques devraient peser sur les entreprises exportatrices cette année. La Chambre de Commerce et d'Industrie en Allemagne (IHK) prévoit une croissance réelle des exportations de 2,5% en 2023, soit un point en dessous de la croissance moyenne de la décennie précédente. (Reportage Paul Carrel et Maria Martinez ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)