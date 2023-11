Allemagne : Les exportations ont baissé plus que prévu en septembre

3 novembre (Reuters) - Les exportations allemandes ont baissé plus que prévu en septembre, de 2,4% par rapport au mois précédent, selon les données publiées vendredi par l'Office fédéral de la statistique. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une baisse de 1,1%. Les importations ont pour leur part enregistré une baisse surprise de 1,7% en septembre sur un mois, alors que les prévisions tablaient sur une hausse de 0,5%. La balance du commerce extérieur a ainsi affiché un excédent de 16,5 milliards d'euros en septembre, contre un excédent (révisé en hausse) de 17,7 milliards d'euros le mois précédent. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)