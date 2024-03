Allemagne : Les exportations ont augmenté plus que prévu en janvier

(Reuters) - Les exportations allemandes ont augmenté plus que prévu en janvier, à hauteur de 6,3% sur un mois en données corrigées des variations saisonnières, montre l'Office fédéral de la statistique mercredi. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une hausse de 1,5%? en janvier, après un recul de 4,6% le mois précédent. Les importations ont pour leur part?? augmenté de 3,6?%?????, alors que les prévisions tablaient sur une hausse de 1,8% d'un mois sur l'autre en janvier et après -6,7% en décembre. (Rédigé par Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)