Allemagne : Les exportations baissent moins que prévu en juillet

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Les exportations allemandes ont baissé de 0,9% en juillet par rapport au mois précédent, montrent les données publiées lundi par l'Office fédéral de la statistique. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une baisse de 1,5% en glissement mensuel. Les exportations vers les pays de l'Union européenne (UE) ont augmenté de 0,5% au cours du mois, tandis que les exportations vers les pays non membres de l'UE ont diminué de 2,5% par rapport au mois précédent. Les importations ont parallèlement augmenté de 1,4% sur le mois, selon les données de l'Office. La balance du commerce extérieur a ainsi affiché un excédent de 15,9 milliards d'euros en juillet, contre 18,7 milliards d'euros le mois précédent. (Reportage Maria Martinez, rédigé par Friederike Heine, version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)