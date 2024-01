Allemagne: Les conducteurs de train entament une grève de trois jours

BERLIN (Reuters) - Les conducteurs de trains allemands entament mercredi une grève de trois jours qui devrait ajouter aux perturbations dans le secteur des transports, alors que les agriculteurs bloquent les routes pour protester contre la suppression de certaines aides. Le syndicat des conducteurs de train GDL a entamé aux premières heures de mercredi sa grève, alors que les conducteurs de trains de marchandises ont débrayé mardi soir. Le mouvement se poursuivra jusqu'à vendredi soir, ce qui devrait obliger la compagnie ferroviaire nationale, Deutsche Bahn, à proposer un service réduit. L'entreprise a déclaré que la grève affecterait des millions de voyageurs et a encouragé les usagers à annuler ou à reporter leurs déplacements non essentiels. Le bras de fer opposant GDL à Deutsche Bahn, qui porte sur les salaires et le temps de travail, a repris après une trêve décidée pour la période des fêtes de fin d'année. Le syndicat réclame le passage à la semaine de 35 heures sans que cela n'affecte les salaires. La Deutsche Bahn s'est dit prête à se montrer flexible sur le temps de travail, mais a refusé de le réduire sans une baisse de salaire. (Reportage Rachel More; version française Camille Raynaud)