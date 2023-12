Allemagne : Les commandes industrielles ont chuté de manière inattendue en octobre

Allemagne : Les commandes industrielles ont chuté de manière inattendue en octobre













(Actualisé avec détails, analyse) BERLIN, 6 décembre (Reuters) - Les commandes industrielles allemandes ont chuté en octobre, contrairement aux attentes, reculant de 3,7% par rapport au mois précédent en données corrigées des variations saisonnières, a annoncé mercredi l'office fédéral des statistiques. Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,2%, après une augmentation de 0,7% (révisé) en septembre. "Jusqu'à présent, de nombreuses entreprises ont compensé la baisse des commandes en travaillant sur leurs carnets de commandes", a déclaré Ralph Solveen, économiste à la Commerzbank. "À long terme, cependant, elles ne pourront pas éviter de réduire leur production, ce qui suggère que l'économie allemande continuera à se contracter pendant les mois d'hiver", a-t-il ajouté. La baisse des nouvelles commandes sur la période août-octobre, moins volatile en comparaison, a été encore plus forte (-4,6%) par rapport à la période de trois mois précédente. (Reportage Bartosz Dabrowski, version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)