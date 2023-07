Allemagne : Les commandes industrielles augmentent plus que prévu en mai

6 juillet (Reuters) - Les commandes à l'industrie en Allemagne ont augmenté beaucoup plus que prévu en mai en raison de commandes importantes dans le secteur du transport, montrent les données de l'Office fédéral de la statistique publiées jeudi. En données corrigées des variations saisonnières, elles ont augmenté de 6,4% sur un mois, après un mois d'avril relativement stable (+0,2% en termes réels, révisé). Les analystes interrogés par Reuters tablaient plutôt sur une hausse de 1,2%. (Reportage Anna Mackenzie, version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)