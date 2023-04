Allemagne : les commandes industrielles augmentent plus que prévu en février

BERLIN (Reuters) - Les commandes à l'industrie en Allemagne ont augmenté plus que prévu en février, montrent les données de l'Office fédéral de la statistique publiées mercredi. En données ajustées des variations saisonnières, elles ont augmenté de 4,8% sur un mois, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,3%. Les chiffres du mois de janvier ont été révisés à +0,5%. Cette progression en février s'explique par une forte croissance dans le secteur de la construction de véhicule divers, ainsi que par l'augmentation des commandes dans les secteurs de la fabrication de véhicules et de moteurs automobiles, et dans l'ingénierie mécanique. Les nouvelles commandes dans le secteur manufacturier ont augmenté pour le troisième mois consécutif et sont supérieures de 7,3% à celles de novembre 2022, a déclaré l'office des statistiques. En excluant les commandes à grande échelle, une augmentation de 1,2% a été enregistrée en février en glissement mensuel. (Reportage Linda Pasquini et Maria Martinez, version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)