Allemagne : Légère hausse des exportations en juin

Allemagne : Légère hausse des exportations en juin













BERLIN, 3 août (Reuters) - Les exportations allemandes ont légèrement augmenté en juin, avec une hausse 0,1% par rapport au mois précédent, selon les données de l'office fédéral des statistiques publiées jeudi. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse de 0,3% en glissement mensuel. En revanche, les importations on reculé de 3,4% en juin sur un mois, plus qu'attendu par les économistes qui tablaient sur une baisse de 0,3%. (Reportage Friederike Heine ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)