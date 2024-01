Allemagne : Le taux de chômage stable à 5,8% en janvier

31 janvier (Reuters) - Le taux de chômage en Allemagne, corrigé des variations saisonnières, est resté stable à 5,8% en janvier, montrent les statistiques officielles publiées mercredi. Le nombre de personnes sans emploi a diminué de 2.000 par rapport à décembre, en données corrigés des variations saisonnières, pour atteindre 2,694 millions, a précisé l'Office fédéral du travail. Les analystes interrogés par Reuters prévoyaient une hausse de 11.000. "L'emploi et la demande de main d'oeuvre sont constants, ce qui signifie que la main d'oeuvre est stable depuis le début de l'année malgré la faiblesse économique persistante", a déclaré Andrea Nahles, présidente de l'Office fédéral du travail. Selon l'office, il y a eu 699.000 offres d'emploi en janvier, soit 66.000 de moins qu'il y a un an. (Rédigé par Halilcan Soran et Tristan Veyet; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)