Allemagne: Le syndicat des cheminots lève son préavis de grève

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Le syndicat cheminot allemand EVG a levé son préavis de grève de 50 heures qui devait courir de dimanche soir à mardi soir, a annoncé samedi Deutsche Bahn, après que l'opérateur des chemins de fer a saisi la justice. Deutsche Bahn avait déposé samedi un référé devant un tribunal administratif de Francfort-sur-le-main en faisant valoir que le mouvement de grève aurait été disproportionné et qu'il aurait affecté d'autres entreprises qui n'ont rien à voir avec ce conflit social. EVG, qui revendique 230.000 membres dont 180.000 employés de Deutsche Bahn, avait appelé jeudi à la grève pour appuyer sa demande d'une hausse de 12% des salaires, ou une augmentation d'au moins 650 euros par mois. Deutsche Bahn a accepté d'augmenter de 10% les salaires bas et moyens et de 8% les plus hauts salaires. Mais l'entreprise a proposé des hausses progressives. (Rédigé par Victoria Waldersee, version française Tangi Salaün)