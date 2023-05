Allemagne : Le SPD de Scholz donné victorieux d'une élection à Brême

par Sarah Marsh BERLIN, 15 mai (Reuters) - Le Parti social-démocrate (SPD) du chancelier allemand Olaf Scholz est donné victorieux du scrutin organisé dimanche dans la ville de Brême, qui constitue le plus petit Etat fédéré du pays, ce qui pourrait donner un peu de souffle au parti dont la cote de popularité a chuté à l'échelle nationale. Si la petite ville portuaire et industrielle n'est pas considérée comme un baromètre électoral pour le reste de l'Allemagne, du fait de ses spécificités, le scrutin avait son importance car le premier organisé cette année à travers le pays. En 2019, les sociaux-démocrates avaient été devancés par les conservateurs dans ce traditionnel bastion du SPD, les forçant à sceller un accord de coalition pour diriger la mairie. Les projections communiquées par le bureau local des statistiques donnent le SPD en tête avec 29,5%, devant les conservateurs avec 25,8%, tandis que les Verts sont crédités de 11,8 des suffrages, en net recul par rapport à il y a quatre ans. Les résultats définitifs devraient être communiqués mercredi. (Reportage Sarah Marsh, Andreas Rinke, Alexander Ratz et Victoria Waldersee; version française Jean Terzian)