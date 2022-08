Allemagne: Le secteur manufacturier manque de plus en plus de travailleurs qualifiés

BERLIN (Reuters) - Les fabricants allemands de machines et d'équipements manquent de plus en plus de travailleurs qualifiés, une contrainte qui vient s'ajouter aux pénuries de matériaux et de biens intermédiaires, a indiqué mardi l'institut d'études économiques Ifo.

L'institut a constaté dans son enquête de juillet que 43,0% des quelque 4.000 entreprises manufacturières interrogées faisaient état d'une pénurie de travailleurs qualifiés, contre 38,7% en avril.

Les données indiquent en outre que la pénurie de main-d'oeuvre ne concerne pas seulement les ingénieurs, mécaniciens et spécialistes de l'informatique : selon 9,4% des sociétés interrogées, le personnel moins qualifié commence aussi à manquer. En avril, ce chiffre s'élevait à 8,3%.

"Les fabricants de machines et d'équipements ressentent les effets des licenciements qu'ils ont effectués avant et pendant la pandémie de coronavirus", a déclaré Nicolas Bunde, spécialiste industrie à l'Ifo. "Ces entreprises cherchent maintenant désespérément du personnel adéquat."

