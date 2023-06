Allemagne : Le secteur des services est resté dynamique en mai

BERLIN, 5 juin (Reuters) - L'activité du secteur des services en Allemagne est restée solide en mai, ce qui laisse présager un retour à la croissance de la première économie européenne, montre lundi l'enquête de S&P Global. L'indice HCOB PMI des services est revenu à 57,2, au plus haut depuis plus d'un an, après 56,0 en avril et 57,8 en première estimation. "Le secteur des services devrait faire en sorte que la récente récession technique en Allemagne soit limitée à deux trimestres et que l'économie renoue avec la croissance au deuxième trimestre", a déclaré Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank. "Vu l'importance du secteur des services dans le PIB, la faiblesse du secteur manufacturier devrait être plus que compensée", a-t-il ajouté. Les nouvelles commandes à l'exportation ont augmenté pour un troisième mois consécutif et au rythme le plus rapide depuis le début du calcul de cette donnée en 2014. L'indice HCOB PMI composite, qui réunit les services et l'industrie manufacturière, a reculé à 53,9 après 54,2 en avril. L'estimation "flash" publiée le mois dernier l'avait donné à 54,3. (Miranda Murray, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)