Allemagne : Le recul du PIB confirmé au troisième trimestre

Allemagne : Le recul du PIB confirmé au troisième trimestre













(Reuters) - L'économie allemande s'est contractée au troisième trimestre, a confirmé vendredi l'Office fédéral de la statistique dans une estimation détaillée. Le produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne a perdu 0,1% sur la période par rapport au trimestre précédent en données corrigées des variations saisonnières, conformément à la première estimation et aux attentes. En glissement annuel, le PIB s'est contracté de 0,4%, contre -0,3% en première estimation et -0,3% attendus par le consensus. "Après la faible croissance économique du premier semestre 2023, l'économie allemande a entamé le second semestre de l'année avec une légère baisse de performance", souligne Ruth Brand, présidente de l'office des statistiques. Les dépenses de consommation des ménages, qui représentent environ deux tiers du produit intérieur brut, ont diminué de 0,3% par rapport au trimestre précédent, tandis que les dépenses de consommation du secteur public ont augmenté de 0,2%, la première hausse depuis plus d'un an, selon l'Office fédéral de la statistique. (Rédigé par Miranda Murray, version française Corentin Chappron)