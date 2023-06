Allemagne : Le projet de loi sur la protection du climat sur le point d'aboutir

BERLIN, 14 juin (Reuters) - Le ministère allemand de l'Économie a transmis pour approbation un projet de loi sur la protection du climat à d'autres ministères, un texte qui fait suite à des mois de querelles sur l'élimination progressive des systèmes de chauffage au pétrole et au gaz et qui a abouti à un accord en début de semaine. L'Allemagne, première économie et moteur industriel de l'Europe, met en place une série de mesures afin d'atteindre la neutralité climatique d'ici à 2045. Berlin développe son secteur des énergies renouvelables et a lancé un billet de train abordable utilisable à travers le pays ainsi qu'un nouveau péage routier pour les camions. "Le nouveau programme de protection du climat regroupe les efforts déployés par la coalition pour atteindre les objectifs nationaux et européens en matière de protection du climat", a déclaré le ministre de l'Économie, Robert Habeck, dans un communiqué publié mercredi. "L'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 65 % d'ici 2030 est à portée de main", a-t-il assuré. Le projet de loi prévoit notamment que l'évolution des émissions sera suivie dans un cadre pluriannuel, et non plus seulement d'une année sur l'autre, afin de réduire les effets ponctuels et d'accroître la transparence, a déclaré le ministère. (Reportage de Madeline Chambers et Miranda Murray; version française Victor Goury-Laffont)