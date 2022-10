Allemagne : Le plafonnement des prix du gaz se précise

par Christian Kraemer, Holger Hansen et Riham Alkousaa

BERLIN (Reuters) - Un comité d'experts mandaté par le gouvernement allemand lui a présenté lundi ses propositions pour plafonner les prix du gaz afin de limiter l'impact de l'envolée des cours de l'énergie sur les ménages et d'éviter que celle-ci ne pousse des entreprises à quitter le pays.

La facture de gaz annuelle moyenne des foyers allemands a été multipliée par plus de 2,5 en un an, selon les données du site de comparaison de prix Check24.

Dans son rapport définitif, le comité d'experts recommande de plafonner le prix du gaz à 0,12 euro le kilowattheure (kWh) pour 80% de la consommation de base des ménages à partir de mars 2023 et au moins jusqu'à fin avril 2024.

En octobre, le prix moyen du kWh a été de 0,186 euro selon Check24. Une telle mesure pourrait permettre à un ménage moyen consommation 20.000 kWh par an d'économiser 1.056 euros par an.

Le plafonnement pourrait parallèlement limiter le prix facturé aux industriels à 0,07 euro le kWh à partir du 1er janvier prochain et jusqu'à fin avril 2024, ajoute le rapport du comité, à condition que les entreprises concernées s'engagent à maintenir leurs sites existants en Allemagne et 90% de leurs effectifs pendant au moins un an.

Le gouvernement doit se réunir mercredi pour adopter des décisions sur le sujet, a déclaré le ministère de l'Economie.

Il devrait avaliser la majeure partie des propositions du comité d'experts dans le cadre du plan de soutien de 200 milliards d'euros annoncé le mois dernier par le chancelier Olaf Scholz.

(Reportage Holger Hansen, Riham Alkousaa, Vera Eckert, Markus Wacket et Christian Kraemer, version française Marc Angrand)