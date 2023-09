Allemagne : Le PIB devrait se contracter de 0,6% cette année, selon des instituts économiques

BERLIN (Reuters) - Cinq instituts économiques prévoient que le produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne se contractera de 0,6% cette année, en raison de la hausse des taux d'intérêt en zone euro qui pèse sur la première économie d'Europe et de l'inflation élevée qui affecte la consommation. Au printemps, les prévisions de ces cinq instituts - quatre allemands et un autrichien - étaient d'une croissance de 0,3% du PIB. Les nouvelles données confirment les chiffres publiés par Reuters en début de semaine. "La principale raison de cette révision est que l'industrie et la consommation privée se redressent plus lentement que nous ne l'avions prévu au printemps", a déclaré Oliver Holtemöller, vice-président et directeur du département de macroéconomie de Halle Institute for Economic Research (IWH). Le climat des affaires s'est de nouveau détérioré récemment et, dans l'ensemble, les indicateurs suggèrent que la production a sensiblement diminué au troisième trimestre 2023, ont expliqué les instituts économiques. Le PIB devrait se contracter de 0,4% au troisième trimestre, après une stagnation au deuxième trimestre. Des revalorisations salariales ont toutefois accompagné les hausses de prix et les tarifs de l'énergie ont baissé, ce qui donne à penser que le pouvoir d'achat des ménages va se redresser et permettre une atténuation du ralentissement de la croissance d'ici la fin de l'année, notent les économistes. Au cours du quatrième trimestre, la croissance devrait ainsi repartir à la hausse, avec certes une modeste expansion de 0,2%. Pour 2024, les instituts prévoient une croissance du PIB de 1,3%, contre 1,5% précédemment. Pour 2025, leurs projections tablent sur une croissance du PIB de 1,5%. Pour les années suivantes, le potentiel de croissance devrait ralentir dans un contexte de baisse de la main-d'oeuvre, préviennent toutefois les instituts économiques. L'inflation devrait s'établir à 6,1% cette année et tomber à 2,6% l'an prochain, selon les nouvelles prévisions. Elle était de 6,9% l'an dernier. En 2025, l'inflation en Allemagne devrait refluer à 1,9%. Les instituts prévoient une inflation dite de base de 6,1% pour l'année en cours et de 3,1% en 2024. Le ministère allemand de l'Economie actualise généralement ses prévisions en intégrant les résultats des projections communes des instituts économiques. Ces instituts sont l'Ifo Institute, le Halle Institute for Economic Research, le Kiel Institute for the World Economy, le RWI-Leibniz Institute for Economic Research et l'Austrian Institute of Economic Research. (Reportage Maria Martinez, version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)