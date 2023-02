Allemagne : Le parti de Scholz donné battu dans une élection locale à Berlin

BERLIN (Reuters) - Les conservateurs de la CDU étaient en passe de remporter une nette victoire lors d'une élection locale à Berlin, ce qui constituerait un sérieux revers pour les sociaux-démocrates du SPD, le parti du chancelier allemand Olaf Scholz, qui dirige la ville-Etat depuis 22 ans. La CDU est donnée en tête avec 28% des voix, soit 10 points de plus que lors de l'élection de 2021 jugée invalide en raison d'irrégularités, contre 18,2% pour le SPD, selon un sondage à la sortie des urnes pour la chaîne ZDF. Les Verts et Die Linke (gauche radicale), qui gouvernent avec les sociaux démocrates dans la capitale allemande, ont obtenu respectivement 18,2% et 12,8% des voix, selon ce même sondage. "Berlin a choisi le changement", a déclaré le principal candidat de la CDU, Kai Wegner, affirmant disposer d'un mandat clair pour que son parti forme un gouvernement dans la ville-Etat. Kai Wegner a invité les Verts et le SPD à des discussions exploratoires en vue de la formation éventuelle d'une nouvelle coalition. La maire de gauche de Berlin, Franziska Giffey, a reconnu la défaite de son camp mais a déclaré que la CDU aurait encore besoin d'une majorité stable pour gouverner la ville. "Nous devons être très clairs : ce résultat montre d'abord que les Berlinois ne sont pas satisfaits de la situation actuelle. Ils souhaitent que les choses soient différentes", a-t-elle dit. Malgré la probable victoire de la CDU, la coalition dite rouge-verte-rouge - en référence aux couleurs des partis - dispose toujours d'une majorité à la Chambre des députés de Berlin, le Parlement de la ville considérée comme un Land. Susanne Mertens, co-dirigeante des Verts dans le Land et Bettina Jarasch, principale candidate des Verts, ont toutes deux déclaré que le parti écologiste préférerait rester dans la continuité de la coalition avec le SPD et Die Linke. La CDU espère que sa victoire annoncée à Berlin lancera une dynamique en vue du scrutin d'octobre dans le Land de Hesse, qui abrite la capitale financière allemande, Francfort. (Reportage Riham Alkousaa, Thomas Escritt et Holger Hansen; version française Claude Chendjou)