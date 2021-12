Allemagne : Le nouveau président de la Bundesbank pourrait ne pas être nommé mercredi

BERLIN, 17 décembre (Reuters) - Rien ne garantit que le gouvernement allemand choisira le successeur du président de la Bundesbank Jens Weidmann lors du conseil des ministres de mercredi prochain, a déclaré vendredi un porte-parole.

"Je ne peux pas promettre ou confirmer que la succession de Jens Weidmann à la tête de la Bundesbank se fera mercredi", a dit Steffen Hebestreit lors d'une conférence de presse.

Jens Weidmann quittera son poste avec cinq ans d'avance le 31 décembre pour raisons personnelles, après s'être opposé pendant une décennie aux largesses monétaires de la Banque centrale européenne (BCE) sous ses présidents successifs.

Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, a déclaré le 13 décembre que le nouveau gouvernement de coalition allait annoncer "très bientôt" le nom du candidat retenu pour diriger la Bundesbank, en précisant qu'aucune décision n'avait encore été prise à ce sujet.

Les candidats potentiels à la succession de Jens Weidmann sont Joachim Nagel, directeur adjoint du département bancaire de la Banque des règlements internationaux (BRI, ou BIS en anglais) et ancien cadre de la Bundesbank, et Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE. (Reportage Miranda Murray, version française Elena Vardon et Myriam Rivet, édité par Sophie Louet)