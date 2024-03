Allemagne : Le nombre de chômeurs a augmenté plus que prévu en février

BERLIN, 29 février (Reuters) - Le nombre de personnes sans emploi en Allemagne a augmenté plus que prévu en février, selon les chiffres de l'Office fédéral du travail publiés jeudi. Il a augmenté de 11.000 en termes corrigés des variations saisonnières pour atteindre 2,713 millions de personnes en recherche d'emploi. Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 7.000. Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières est lui passé à 5,9% après 5,8% le mois précédent. "La faiblesse de l'environnement économique pèse sur la robustesse du marché du travail", a commenté Andrea Nahles, directrice de l'agence pour l'emploi. (Rédigé par Rachel More ; version française Kate Entringer)