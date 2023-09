Allemagne : Le nombre de chômeurs a augmenté moins vite que prévu en septembre

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le nombre de chômeurs en Allemagne a augmenté moins que prévu en septembre, montrent les chiffres de l'Office fédéral pour l'emploi publiés vendredi. Le nombre de personnes sans emploi a augmenté de 10.000 en données corrigées des variations saisonnières pour atteindre 2,642 millions, tandis que les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à une progression de 15.000. Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières est resté stable en septembre à 5,7%. (Reportage Maria Martinez et Miranda Murray, version française Diana Mandiá)