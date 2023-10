Allemagne: Le moral des investisseurs se redresse en octobre, selon ZEW

Allemagne: Le moral des investisseurs se redresse en octobre, selon ZEW













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Le moral des investisseurs en Allemagne s'est redressé plus que prévu depuis le début du mois d'octobre, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques ZEW. Son indice s'est établi à -1,1 point, contre -11,4 en septembre, les investisseurs pariant notamment sur une nouvelle baisse de l'inflation dans la première économie d'Europe. Les analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne pour le mois d'octobre une amélioration moins importante, à -9,3 points. "Il semble que le point le plus bas soit derrière nous", a déclaré le président du ZEW, Achim Wambach. Concernant l'évaluation de la situation économique actuelle, le sous-indice s'est stabilisé, en baisse de seulement 0,5 point à -79,9 points, a précisé l'institut ZEW. Le consensus Reuters était de -80,8. (Reportage Rachel More; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)