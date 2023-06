Allemagne : Le moral des investisseurs se redresse en juin

BERLIN, 13 juin (Reuters) - Le moral des investisseurs allemands s'est redressé depuis le début du mois de juin mais il reste en territoire négatif, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques ZEW. L'indice ZEW s'est établi à -8,5 après -10,7 en mai. Les économistes attendaient en moyenne une accentuation de la baisse à -13,1. Le sous-indice de l'évaluation des conditions actuelles par les investisseurs a reculé à -56,5 contre -34,8 un mois plus tôt. Le consensus Reuters le donnait à -40,0. (Reportage Rachel More; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)