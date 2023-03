Allemagne : Le moral des investisseurs se dégrade plus que prévu (ZEW)

BERLIN, 21 mars (Reuters) - Le sentiment des investisseurs en Allemagne s'est dégradé plus qu'attendu depuis le début du mois de mars, montre mardi l'enquête mensuelle de l'institut d'études économiques ZEW. L'indice mesurant le moral des investisseurs a reculé à 13,0 après 28,1 en février alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 17,1. Le sous-indice du jugement des investisseurs sur la situation actuelle est revenu à -46,5 après -45,1 et un consensus de -44,3. "Les marchés financiers internationaux sont soumis à de fortes pressions. Ce niveau élevé d'incertitude se reflète également dans l'indicateur du sentiment économique", a déclaré le président de l'institut ZEW, Achim Wambach, cité dans un communiqué. "L'évaluation de l'évolution des bénéfices des banques s'est considérablement détériorée, même si elle reste légèrement positive. Les estimations pour le secteur de l'assurance ont également baissé de manière significative", a-t-il ajouté. (Friederike Heine, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)