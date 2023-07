Allemagne : Le moral des investisseurs se dégrade plus que prévu

BERLIN, 10 juillet (Reuters) - Le moral des investisseurs allemands s'est dégradé plus que prévu depuis le début du mois de juillet, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques ZEW. L'indice ZEW s'est établi à -14,7 après -8,5 en juin. Les économistes attendaient en moyenne -10,5. Le sous-indice de l'évaluation des conditions actuelles par les investisseurs a reculé à -59,5 contre -56,5 un mois plus tôt. Le consensus Reuters le donnait à -60,0. (Reportage Miranda Murray; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)