Allemagne : Le moral des investisseurs se dégrade plus que prévu !

BERLIN, 16 mai (Reuters) - Le moral des investisseurs allemands s'est dégradé nettement plus que prévu en mai, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques ZEW. L'indice ZEW s'est établi à -10,7 après 4,1 en avril. Les économistes attendaient en moyenne un repli à -5,3. Le sous-indice de l'évaluation des conditions actuelles par les investisseurs a reculé à -34,8 contre -32,5 un mois plus tôt. Le consensus Reuters le donnait à -37,0. "Les experts des marchés financiers s'attendent à une détérioration de la conjoncture, qui n'est déjà pas bonne, à l'horizon six mois. L'économie allemande pourrait ainsi entrer en récession, quoique légère", commente le président du ZEW Achim Wambach. "L'une des raisons de la baisse de l'indicateur est la perspective d'une hausse encore plus forte des taux d'intérêt par la Banque centrale européenne. Un éventuel défaut de paiement des Etats-Unis dans les prochaines semaines augmente en outre l'incertitude quant à l'évolution de la conjoncture internationale", a-t-il ajouté dans un communiqué. (Rédigé par Bartosz Dabrowski, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)