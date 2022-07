Allemagne : Le moral des investisseurs se dégrade plus que prévu

BERLIN (Reuters) - Le climat des affaires en Allemagne s'est dégradé plus que prévu en juillet alors que la hausse des prix de l'énergie et la crainte d'une pénurie de gaz pèsent sur la première économie européenne, montre lundi l'enquête mensuelle de l'institut d'études économiques Ifo.

Son indice du climat des affaires a reculé à 88,6 - un plus bas depuis plus de deux ans - après 92,2 (révisé) en juin alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une baisse à 90,2.

L'enquête menée auprès d'environ 9.000 sociétés montrent que les entrepreneurs s'attendent à une détérioration significative de la conjoncture dans les mois à venir.

La composante du jugement des chefs d'entreprise sur leurs conditions actuelles d'activité a baissé à 97,7 après 99,4 (révisé) le mois dernier et celle mesurant l'évolution de leurs anticipations recule également, à 80,3 en juillet après 85,5.

"La récession frappe à la porte, on ne peut plus l'exclure", a déclaré Klaus Wohlrabe, économiste de l'Ifo. "Mais si (le président russe Vladimir) Poutine continue les livraisons de gaz comme nous l'avons vu dernièrement, il n'y aura pas de récession", a-t-il déclaré à Reuters.

Nord Stream 1, le gazoduc qui relie la Russie à l'Allemagne, a repris du service jeudi après des opérations de maintenance de dix jours mais à seulement 40% de sa capacité.

Des craintes avaient été exprimées sur une prolongation de la maintenance annuelle du Nord Stream 1 par la Russie, l'Italie et l'Allemagne avertissant que Moscou pourrait utiliser ce prétexte pour continuer à réduire les flux gaziers vers l'Europe.

"L'indice Ifo indique désormais clairement un ralentissement de l'économie allemande", a déclaré Joerg Kraemer, analyste économique de Commerzbank. "La gravité de la situation dépend malheureusement principalement de Vladimir Poutine".

(Reportage Rachel More et Miranda Murray, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer et Sophie Louet)