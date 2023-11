Allemagne : Le moral des investisseurs s'est amélioré plus que prévu en novembre

(Actualisé avec précisions et citation) BERLIN, 14 novembre (Reuters) - Le moral des investisseurs en Allemagne s'est redressé plus nettement que prévu depuis le début du mois de novembre, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques ZEW. Son indice s'est établi à 9,8 points, revenant ainsi pour la première fois en territoire positif depuis avril. Le mois dernier, il était ressorti à -1,1. Les analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne pour ce mois-ci un chiffre de 5,0. La composante mesurant la situation économique actuelle a cependant à peine varié, remontant de 0,1 point, à -79,8. "Ces observations renforcent l'impression que le développement économique de l'Allemagne a atteint son point bas", a commenté le président du ZEW, Achim Wambach. (Reportage Miranda Murray; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)