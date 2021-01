Allemagne : Le moral des investisseurs continue de s'améliorer

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Le moral des investisseurs en Allemagne continue de s'améliorer et a dépassé les attentes pour le mois de janvier grâce à l'amélioration des perspectives à l'export, montrent mardi les résultats de l'enquête mensuelle de l'institut d'études économiques ZEW.

L'indice du sentiment des investisseurs est remonté à 61,8 après 55,0 en décembre alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse à 60,0.

Le sous-indice du jugement des investisseurs sur la situation économique actuelle est ressorti à -66,4 contre -66,5 en décembre alors que le consensus tablait sur une dégradation à -68,5.

"Les perspectives économiques de l'économie allemande se sont légèrement améliorées en dépit de l'incertitude quant à la poursuite des mesures de confinement", a déclaré Achim Wambach, le président de l'institut.

"Les résultats de l'enquête montrent que les attentes en matière d'exportation, en particulier, ont considérablement augmenté", a-t-il ajouté.

Selon plusieurs sources, l'Allemagne devrait prolonger la fermeture des commerces non essentiels et des écoles jusqu'à la mi-février à l'issue d'une réunion ce mardi entre Angela Merkel et les dirigeants des Länder.

