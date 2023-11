Allemagne : Le moral des entrepreneurs s'est amélioré en novembre

BERLIN, 24 novembre (Reuters) - Le moral des entrepreneurs allemands en novembre s'est amélioré, mais moins que prévu, selon une enquête de l'institut Ifo publiée vendredi. L'indice du climat des affaires s'est établi à 87,3, après 86,9 en octobre et une prévision des économistes à 87,5. La composante du jugement des chefs d'entreprise sur leurs conditions actuelles d'activité ressort à 89,4 après 89,2 le mois dernier et celle mesurant l'évolution de leurs anticipations à 85,2 après 84,8 (révisé) en octobre. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)