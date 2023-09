Allemagne : Le moral des consommateurs va continuer de se dégrader selon l'institut GfK

BERLIN (Reuters) - Le sentiment des consommateurs allemands devrait continuer de se détériorer en octobre, car la persistance d'une inflation élevée incite à épargner et rend improbable une reprise à court terme de la consommation, selon une enquête de l'institut GfK publiée mercredi. L'indice calculé par GfK est passé de -25,6 (révisé) en septembre à -26,5 pour le mois d'octobre alors que les économistes interrogés par Reuters anticipaient -26,0. Cette légère baisse pour le deuxième mois consécutif est principalement liée à une augmentation de la propension des consommateurs à épargner, qui a atteint 8,0 points en septembre, son plus haut niveau depuis avril 2011, après une lecture de seulement 0,5 un mois plus tôt, selon GfK. "Cela signifie que les chances d'une reprise du moral des consommateurs sont probablement nulles d'ici la fin de l'année", a déclaré Rolf Buerkl, expert en consommation de GfK. "La consommation privée ne contribuera donc pas positivement à la croissance économique cette année." La demande intérieure ne s'améliorera que lorsque l'inflation sera ramenée à un niveau tolérable, a déclaré GfK, ajoutant qu'il n'était pas encore possible de prédire quand cet objectif serait atteint. (Rédigé par Mirranda Murrey, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)