Allemagne : Le moral des consommateurs s'améliore, mais le rythme ralentit

BERLIN (Reuters) - Le moral des consommateurs allemands devrait se redresser en avril avec la baisse des prix de l'énergie mais une amélioration durable est encore loin, montre mercredi une enquête de l'institut GfK. L'indice calculé par GfK est passé de -30,6 en mars (révisé de -30,5) à -29,5 alors que les économistes interrogés par Reuters anticipaient -29,2. Il s'agit du sixième mois consécutif d'amélioration mais le rythme a sensiblement ralenti par rapport aux mois précédents, note l'institut. "La perte anticipée de pouvoir d'achat empêche une reprise durable de la demande intérieure", a déclaré Rolf Bürkl, responsable de la consommation chez GfK. Selon lui, la consommation privée ne devrait pas contribuer positivement à l'économie allemande cette année. Le sous-indice mesurant les perspectives en matière de revenus a été le principal contributeur au redressement du moral. Il a atteint en mars son plus haut niveau en 10 mois, à -24,3, après -27,3 en février. "Les perspectives de revenus bénéficient actuellement d'une baisse sensible des prix de l'énergie, en particulier de l'essence et du mazout. Néanmoins, l'inflation restera élevée", a prévenu Rolf Bürkl. (Reportage Miranda Murray; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)