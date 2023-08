Allemagne : Le moral des consommateurs devrait se détériorer en septembre, selon l'institut GfK

Allemagne : Le moral des consommateurs devrait se détériorer en septembre, selon l'institut GfK













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Le moral des consommateurs allemands devrait se dégrader en septembre dans un contexte de baisse des perspectives en matière de revenus et des intentions d'achat, montre mardi une enquête de l'institut GfK. L'indice calculé par GfK est passé de -24,6 (révisé) en août à -25,5 pour le mois de septembre alors que les économistes interrogés par Reuters anticipaient -24,3. "Les chances que la confiance des consommateurs puisse se redresser durablement avant la fin de cette année diminuent de plus en plus", note Ralf Bürkl, responsable de la consommation chez GfK. Selon lui, le niveau élevé de l'inflation pèse sur la confiance des consommateurs. En outre, d'après GfK, au regard de la faiblesse prévue du moral des consommateurs pour les prochains mois, la consommation privée n'offrira pas de soutien à la conjoncture économique globale cette année et devrait même peser sur les perspectives de croissance de l'Allemagne. (Reportage Maria Martinez ; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)