Allemagne : Le moral des consommateurs devrait s'améliorer en janvier

BERLIN, 20 décembre (Reuters) - Le sentiment des consommateurs allemands devrait s'améliorer au commencement de l'année prochaine mais on ignore si ce redressement marquera le début d'une tendance durable après une forte détérioration en 2023, montre une enquête publiée mercredi. L'indice du moral des consommateurs pour la première économie d'Europe est passé de -27,6 (révisé) en décembre à -25,1 pour le mois de janvier alors que les économistes interrogés par Reuters anticipaient -27,0. Selon l'enquête menée auprès d'environ 2.000 consommateurs par l'institut GfK et le Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM), le relèvement des anticipations en matière de hausse de revenus a notamment contribué à accroître le sentiment général, tandis que les intentions d'achat et les attentes positives en matière de conjoncture se sont également redressées. "Il reste à voir si la hausse actuelle marque le début d'une reprise durable de la confiance des consommateurs", a commenté Rolf Bürkl, spécialiste de la consommation chez NIM, notant que les consommateurs sont toujours très inquiets. "Les crises géopolitiques et les guerres, la forte hausse des prix alimentaires et les discussions sur le budget fédéral pour 2024 continuent de susciter l'incertitude", a-t-il ajouté. (Rédigé par Miranda Murray; version française Claude Chendjou, édité par Zhifan Liu)