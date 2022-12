Allemagne : Le moral des consommateurs continue de se redresser, selon GfK

BERLIN (Reuters) - Le redressement du moral des consommateurs allemands devrait se prolonger à l'approche de la nouvelle année, les mesures d'aide gouvernementales destinées à atténuer la flambée des prix de l'énergie semblant avoir un effet, montre mercredi une enquête de l'institut GfK.

L'indice calculé par GfK pour le mois de janvier est passé de -40,1 (révisé) à -37,8 alors que les économistes interrogés par Reuters anticipaient -38,0.

"Avec cette troisième progression consécutive, la confiance des consommateurs sort lentement de son creux. La lumière au bout du tunnel devient un peu plus brillante", a déclaré Rolf Bürkl, responsable de la consommation chez GfK.

Malgré cette légère amélioration, le moral des consommateurs est toujours faible et il était tombé en octobre au plus bas depuis plus de dix ans, à -42,8.

(Reportage Miranda Murray; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)