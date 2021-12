Allemagne : Le gouvernement va adopter un budget supplémentaire pour le climat

BERLIN, 10 décembre (Reuters) - Le nouveau gouvernement de coalition allemand adoptera lundi un budget supplémentaire au sein duquel plus de 60 milliards d'euros provenant d'une dette non utilisée cette année dans le budget fédéral seront affectés à un fonds pour le climat et la transformation, a déclaré vendredi le ministre des Finances Christian Lindner. (Reportage Kirsti Knolle et Christian Krämer, version française Matthieu Protard)