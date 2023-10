Allemagne : Le gouvernement prévoit une contraction de 0,4% du PIB cette année

BERLIN (Reuters) - Le gouvernement allemand prévoit une contraction de l'économie de 0,4% cette année dans son projet des perspectives prévu la semaine prochaine, a appris vendredi Reuters d'une source informée du dossier. La première économie de la zone euro devrait ensuite croître de 1,3% l'an prochain et de 1,5% en 2025, toujours selon cette source. Dans ses prévisions divulguées en avril, le gouvernement tablait sur une croissance économique de 0,4% pour cette année. Les nouvelles prévisions devraient être présentées mercredi par le ministre allemand de l'Economie, Robert Habeck. Contacté, le ministère de l'Economie n'était pas disponible pour un commentaire. Concernant les prévisions d'inflation, le gouvernement table sur une hausse des prix de 6,1% cette année et de 2,6% en 2024, selon la source. La Commission européenne a abaissé le mois dernier ses prévisions sur le produit intérieur brut (PIB) allemand, tablant sur une contraction de 0,4% cette année, contre une croissance de 0,2% dans la précédente prévision. Les instituts économiques allemands comme l'Ifo et le DIW anticipent également une contraction de 0,4% de l'économie cette année. (Reportage Holger Hansen, rédigé par Miranda Murray, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)