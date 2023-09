Allemagne: Le gouvernement prévoit une contraction de 0,3% du PIB en 2023, selon Bloomberg

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le gouvernement allemand va abaisser sa prévision de produit intérieur brut (PIB) pour faire ressortir une contraction de 0,3% cette année, a rapporté mercredi Bloomberg citant des sources proches du dossier. Le PIB allemand va se contracter au troisième trimestre et n'augmenter que légèrement lors des trois derniers mois de l'année, selon les sources citées par Bloomberg. Berlin table pour l'heure sur une croissance économique de 0,4% pour l'ensemble de l'année, selon ses prévisions fournies en avril. Le ministère allemand de l'Economie n'était pas disponible dans l'immédiat pour un commentaire. D'après Bloomberg, les nouvelles projections évoquées sont susceptibles d'être encore modifiées avant la publication des prévisions d'automne du gouvernement le mois prochain. En début de semaine, la Commission européenne a réduit ses prévisions pour l'économie allemande avec une contraction attendue du PIB de 0,4% cette année, contre une croissance de 0,2% prévue précédemment. Les instituts économiques allemands tels que Ifo et DIW prévoient également une contraction de 0,4% cette année. (Reportage Urvi Dugar à Bangalore ; version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)