Allemagne : Le gouvernement anticipe une croissance 2021 entre 3,4% et 3,7%

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - L'économie allemande devrait enregistrer cette année une croissance comprise entre 3,4% et 3,7% et retrouver la solidité qui était la sienne avant la pandémie de COVID-19 d'ici la fin décembre, a déclaré mardi le ministre de l'Economie Peter Altmaier.

"Globalement, l'économie allemande aura recouvré sa robustesse pré-pandémique d'ici la fin de l'année. C'est une raison d'être optimiste", a déclaré Peter Altmaier à des journalistes de la presse étrangère.

"Nous prévoyons que la croissance de l'économie allemande se situe quelque part entre 3,4% et 3,7% cette année. Si les choses se déroulent très bien, peut-être un dixième ou deux de plus. Et nous attendons que (le produit intérieur brut, PIB) progresse de 4% l'an prochain", a-t-il ajouté.

(Paul Carrel, version française Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)