Allemagne : Le conseil économique va abaisser ses prévisions de croissance pour 2024

BERLIN (Reuters) - Les conseillers économiques allemands prévoient de suivre l'exemple du gouvernement fédéral et de réduire leurs prévisions de croissance pour 2024, a déclaré la conseillère Ulrike Malmendier à Reuters. "Je pense que nous irons certainement dans la même direction (...) c'est ce que nos chiffres indiquent", a-t-elle dit. Dans ses prévisions de novembre, le conseil économique estimait que la croissance de la première économie de la zone euro n'atteindrait que 0,7% en 2024. La prochaine actualisation officielle est prévue pour la mi-mai. Reuters a rapporté la semaine dernière que le gouvernement fédéral allemand allait réduire ses prévisions de croissance pour 2024 de 1,3% à 0,2% en raison de la faible croissance de l'économie mondiale et de la décision de la Cour constitutionnelle d'annuler 60 milliards d'euros que le gouvernement fédéral voulait réaffecter à un fonds destiné au climat. A lire aussi... Le gouvernement doit publier son rapport économique annuel plus tard dans la journée. En France, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a abaissé dimanche de 1,4% à 1% la prévision de croissance du Produit intérieur brut (PIB) de la France pour 2024, citant notamment le contexte géopolitique, le ralentissement économique en Chine et la récession en 2023 en Allemagne. (Reportage Reinhard Becker et Christian Kraemer ; rédigé par Victoria Waldersee ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)