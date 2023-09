Allemagne : Le climat des affaires se dégrade encore en septembre

BERLIN (Reuters) - Le climat des affaires en Allemagne s'est dégradé en septembre, accusant son cinquième mois consécutif de repli, montre lundi l'enquête mensuelle de l'institut d'études économiques Ifo. L'indice Ifo du climat des affaires a reculé à 85,7 ce mois-ci contre 85,8 en août (révisé) et alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un indice à 85,2. "L'économie allemande patauge", a déclaré le président de l'Ifo, Clemens Fuest. La composante du jugement des chefs d'entreprise sur leurs conditions actuelles d'activité ressort à 88,7 après 89 le mois dernier et celle mesurant l'évolution de leurs anticipations à 82,9 après 82,6 en août. (Reportage Friederike Heine et Maria Martinez, Blandine Hénault pour la version française)