Allemagne : Le climat des affaires se dégrade encore...

Allemagne : Le climat des affaires se dégrade encore...













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Le climat des affaires en Allemagne s'est dégradé plus que prévu en juillet après une détérioration en juin, montre mardi l'enquête mensuelle de l'institut d'études économiques Ifo. Son indice est passé de 88,6 en juin à 87,3 en juillet alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un ralentissement limité à 88,0. La composante du jugement des chefs d'entreprise sur leurs conditions actuelles d'activité s'est établie à 91,3 après 93,7 le mois dernier et celle mesurant l'évolution de leurs anticipations est ressortie à 83,5, contre 83,8 en juin. Le consensus était respectivement de 93,0 et 83,4. (Reportage Rachel More et Miranda Murray; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)